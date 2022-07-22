В Московском зоопарке вылупились три птенца черного лебедя

«Двое птенцов появились на свет в конце июня, и еще один птенец у другой самочки - в начале июля. Первую неделю жизни они привели на спинах своих родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей. Сейчас они уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей», - говорится в сообщении.