В Московском зоопарке вылупились три птенца черного лебедя

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В столичном зоопарке произошло пополнение: там появились сразу три птенца черного лебедя.
«Двое птенцов появились на свет в конце июня, и еще один птенец у другой самочки - в начале июля. Первую неделю жизни они привели на спинах своих родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей. Сейчас они уже плавают самостоятельно, но предпочитают держаться неподалеку от родителей», - говорится в сообщении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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