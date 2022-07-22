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В Московском зоопарке вылупились три птенца черного лебедя

В Московском зоопарке вылупились три птенца черного лебедя

Автор:
22 июля 2022 07:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   зоопарк   лебедь   московский зоопарк   птенец   черный лебедь   
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В столичном зоопарке произошло пополнение: там появились сразу три птенца черного лебедя.

Источник:

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Метки: видео   животные   зоопарк   лебедь   московский зоопарк   птенец   черный лебедь   
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18k
ЦСКА 46 минут назад
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Александр 6 минут назад
Пуховые гусятки!!! Пятничный позитивчик!!!
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