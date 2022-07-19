В ХМАО парень избил девушку в подъезде: полиция бездействует

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В подъезде одной из многоэтажек Нижневартовска мужчина напал на женщину. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками и ногами.
Мужчина избивал женщину несколько минут, пока в конфликт не вмешалась соседка, которая помогла пострадавшей уйти.
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Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей. Она написала заявление в полицию, однако правоохранители бездействуют. После дачи показаний агрессора отпустили, оснований для его задержания не нашлось.
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АНТИФИШКИ
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