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Главная > Видео 
В ХМАО парень избил девушку в подъезде: полиция бездействует

В ХМАО парень избил девушку в подъезде: полиция бездействует

Автор:
19 июля 2022 08:05
Метки: видео   избиение   избил девушку   нападение   отношения   побои   
903
1
1
В подъезде одной из многоэтажек Нижневартовска мужчина напал на женщину. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина наносит удары руками и ногами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   избиение   избил девушку   нападение   отношения   побои   
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20  комментариев
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1k
Kariya Час назад
Бытовуха или он к случайной прохожей прицепился? Это печально, но есть пары, которые так и живут, следующим шагом она еще заявление теперь заберет, масик ведь не хотел просто сорвался, до следующего избиения и больнички.
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4k
leto2016 Полминуты назад
Вот же бл.дь мусора траханные! Я редко применяю жаргонизмы, но даже ментами этих выродков уже не назовешь.
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4k
SR 3 минуты назад
Герой...
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17k
Алексей Теуш 18 минут назад
Я так понимаю, героем себя чувствует! Как же, один-на-один в драке победил! Пошел бы ещё десятилеткам навалял! Там вообще 5 в 1 мог бы выиграть!
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25
Федор Шелепа Полчаса назад
изменщица
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1k
Pogost 50 минут назад
А нет видосика где бравую бородатую обезъянку сажают на бутылку??
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26k
Ваня Час назад
я его не оправдываю, но походу она ему рога смастерила...
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
херой
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561
Alex 2 часа назад
У этого ублюдка фамилия хохляцкая, кстати.
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