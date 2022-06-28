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Жёны подшутили над своими мужьями

Жёны подшутили над своими мужьями

Автор:
28 июня 2022 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дружба   друзья   жена   муж   позитив   прикол   розыгрыш   рубашка-поло   
2713
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Женщины по-доброму разыграли своих мужей. Они втайне купили мужчинам одинаковые рубашки-поло, а затем попросили жертв розыгрыша надеть вещь на дружескую встречу в кафе.
Присутствующие не могли сдержать смех.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   дружба   друзья   жена   муж   позитив   прикол   розыгрыш   рубашка-поло   
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15  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
казалось бы, такая ерунда, но блин реально смешно )))
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0
Илья Полчаса назад
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8k
Dabus 36 минут назад
Действительно смешно ))) Матросики такие ....
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605
HalloFreeSpace 41 минуту назад
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20k
иванов дмитрий Час назад
Это был бы триллер и развод , если были одинаковые платья у девушек.
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27k
lem02 Час назад
прелесть какая
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1k
КАКАнгел Час назад
я не совсем понял столь бурной реакции, но как видно им видней и одежда имеет для них большое значение , но шутка удалась . кстати недавно была тема про рамки дозволенного в шутках - вот шутка которая понравилась всем .
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6k
citrus1 2 часа назад
Спалили каблуков
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−152
Колобок 2 часа назад
То что они одинаковые - фигня. А вот то, что они арестанские....
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