Жёны подшутили над своими мужьями

2713
1
1
Женщины по-доброму разыграли своих мужей. Они втайне купили мужчинам одинаковые рубашки-поло, а затем попросили жертв розыгрыша надеть вещь на дружескую встречу в кафе.
Присутствующие не могли сдержать смех.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться
- Опасная шутка про женские усики
- Забавная реакция мужчины на новую прическу жены
- Муж пришел с работы, а тут такое
- Когда удачно женился
Новости партнёров
Не пытайтесь понять логику самоназначенных альфа-самцов. Для них многое не понятно в окружающих, своя жизнь скучна и предсказуема.