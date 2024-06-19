Обезьяна обокрала туристку на пляже

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Туристка, отдыхавшая с подругой на пляже, привлекла внимание сразу двух животных. Еда и вещи женщины приглянулась игуане и капуцину.
Подруга туристки запечатлела близкое знакомство девушки с двумя дикими животными. Судя по кадрам записи, появление ящерицы не насторожило главную героиню сюжета.
Игуана подобралась близко к туристке, рассчитывая на еду. В это время хитрый капуцин подбежал к женщине сзади и схватил съестные припасы. После недолгого противостояния с туристкой примат скрылся в кустах с добычей.
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