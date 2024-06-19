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Обезьяна обокрала туристку на пляже

Обезьяна обокрала туристку на пляже

Автор:
19 июня 2024 06:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   игуана   капуцин   обезьяна   пляж   ящерица   
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Туристка, отдыхавшая с подругой на пляже, привлекла внимание сразу двух животных. Еда и вещи женщины приглянулась игуане и капуцину.

Подруга туристки запечатлела близкое знакомство девушки с двумя дикими животными. Судя по кадрам записи, появление ящерицы не насторожило главную героиню сюжета.

Игуана подобралась близко к туристке, рассчитывая на еду. В это время хитрый капуцин подбежал к женщине сзади и схватил съестные припасы. После недолгого противостояния с туристкой примат скрылся в кустах с добычей.

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Метки: Видео   животные   игуана   капуцин   обезьяна   пляж   ящерица   
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5  комментариев
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38k
Юрий Час назад
Один отвлекает, другой тащит. Не удивлюсь, если обезьяна делится с ящером....
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27k
ЦСКА 3 минуты назад
преступный тандем
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9k
perekrestok 21 минуту назад
Надо было поделиться! жлобство всегда наказывается!
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102
WIZEER 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Serj81 59 минут назад
Никак организованная группа лиц - банда. У всех свои роли.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3748 постов (3658 в горячем)

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