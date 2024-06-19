Обезьяна обокрала туристку на пляже

Подруга туристки запечатлела близкое знакомство девушки с двумя дикими животными. Судя по кадрам записи, появление ящерицы не насторожило главную героиню сюжета.

Игуана подобралась близко к туристке, рассчитывая на еду. В это время хитрый капуцин подбежал к женщине сзади и схватил съестные припасы. После недолгого противостояния с туристкой примат скрылся в кустах с добычей.