На злобу дня: короткометражный фильм "Сучка"

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Начинающий актёр и режиссер Никита Рыжонков опубликовал в сети свой короткометражный фильм под названием "Сучка", снятый всего за 7 дней и 3000 рублей. По сюжету женщина решила показать новой домработнице квартиру и рассказать о некоторых её особенностях. Однако есть один нюанс.
Как могла бы выглядеть серия взрослой версии "Ералаша".
Студенческий фильм пришёлся по нраву большинству пользователей сети. Короткометражку посмотрели более 600 тысяч раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А как режиссер и актер Никита в принципе не плох.
у меня коллега была даже внешне похожая, та еще жучара, но значительно менее привлекательная и со способностью получать места (хз как при отсутствии каких то навыков)