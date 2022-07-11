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На злобу дня: короткометражный фильм "Сучка"

На злобу дня: короткометражный фильм "Сучка"

Автор:
11 июля 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жена   короткометражка   муж   прикол   сюрприз   
3751
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Начинающий актёр и режиссер Никита Рыжонков опубликовал в сети свой короткометражный фильм под названием "Сучка", снятый всего за 7 дней и 3000 рублей. По сюжету женщина решила показать новой домработнице квартиру и рассказать о некоторых её особенностях. Однако есть один нюанс.

Как могла бы выглядеть серия взрослой версии "Ералаша".

Студенческий фильм пришёлся по нраву большинству пользователей сети. Короткометражку посмотрели более 600 тысяч раз.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   жена   короткометражка   муж   прикол   сюрприз   
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20  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Да ну, натянуто так. Понимаю, что хотели показать падение нравов. Но что бы с домработницей обсуждать любовные похождение и просить покупать лекарства?) А так мило. Женщины действительно стали слишком падки на деньги.
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80
eutace 16 секунд назад
с точки зрения идеи - банальщина, как студенческая работа - сойдет
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14
Денис Федотов 21 минуту назад
Толсто с самого начала, я уже в момент разговора о противозачаточных догадался в чем прикол.
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19k
nobody® 21 минуту назад
Лайке нужно движение, пусть живёт во дворе, в квартире не побегаешь...
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1k
emporio_ss Полчаса назад
так это не сучка это ВЕРТИФЛЮШКА
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25k
Федор Полчаса назад
Мне понравилось)) Актеры хорошо отработали)) Звук только подкачал
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4k
Serj81 Полчаса назад
С самого начала можно было предположить, что тетка не простая была в квартире. После слов о матери, сразу стало ясно кто она и примерный конец короткометражки. А так да, неплохо, современные реалии.
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885
Nick 39 минут назад
Приквел к фильму "Случка"
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48k
Олег 46 минут назад
Очень даже неплохая студенческая работа. Видно постановку кадра, свет, операторскую работу. Звук поганенький, но как за такой бюджет - сойдёт. Не плохо.
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394
Джонни 50 минут назад
До Ералаша далеко! Я про актерскую игру начинающей молодой актрисы. Даже непрофессиональные дети смотрятся во много раз лучше, а эта как будто заученный текст рассказывает, так и хочется сказать классическое "не верю!"
А как режиссер и актер Никита в принципе не плох.
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99
Валерий Петров 50 минут назад
добре...
у меня коллега была даже внешне похожая, та еще жучара, но значительно менее привлекательная и со способностью получать места (хз как при отсутствии каких то навыков)
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2k
АлексЮстасу 52 минуты назад
Думаю, что до свадьбы дело всё равно бы не дошло, на потребительницах не женятся. Максимум, их содержат. Но парень не такой.
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13k
Kristian 55 минут назад
Соглашусь с предыдущим оратором, притянуто немного за уши, в плане обсуждения личной жизни с порога.
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31k
Fat Lynx 59 минут назад
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8k
Лещ Час назад
Уже после сцены в спальне сюжет понятен и предсказуем. У одного меня диалоги тихие очень, перематывал,, чтоб расслышать речь?
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15k
Вася Час назад
на первой минуте уже понятно чо там за "нюанс".. триллер для олигофренов
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7k
Bely Час назад
средненько
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11k
Kostick Час назад
ну хоть убейте, зачем дрессировать шкуру? если она сейчас рога наставляет, врёт - то и дальше это будет делать
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6k
klop 2 часа назад
Если бы не маманя у муженька в будущем были бы проблемы, так как в женщинах он полный профан, выбирал походу нижним полушарием мозга.
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