Реакция больших кошек на кошачью мяту⁠⁠

Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы

"Ни о чем не жалею": кот погрыз пакет с кошачьей мятой

Злобный и жадный кот

А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"

Недовольный кот против хвоста

Котёнок не захотел делиться кормом с хозяином