Реакция больших кошек на кошачью мяту⁠⁠

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Кошачья мята - растение-родственник мяты обыкновенной, но коты явно так не считают. Для них кошачья мята - волшебное средство, открывающее двери иных миров!
Интересно, для собак есть такая "мята"?
Источник:
АНТИФИШКИ
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