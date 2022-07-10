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Реакция больших кошек на кошачью мяту⁠⁠

Реакция больших кошек на кошачью мяту⁠⁠

Автор:
10 июля 2022 10:18
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   большие кошки   видео   кот   кошачья мята   мята   фото   
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Кошачья мята - растение-родственник мяты обыкновенной, но коты явно так не считают. Для них кошачья мята - волшебное средство, открывающее двери иных миров!

Интересно, для собак есть такая "мята"?

Источник:

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Метки: Реакция   большие кошки   видео   кот   кошачья мята   мята   фото   
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8  комментариев
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
те кто снимал и давал траву,идиоты дибилоидные.
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984
Сергей Час назад
Гиена за компанию раскумарилась.
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Deiz

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