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Крупный кот тонко намекнул хозяйке, что его недостаточно хорошо кормят. Он бы и сам себе насыпал, но у него лапки.
Женщина, в твоём кафе отвратительный сервис
Сразу видно, что кот голодает. Вон как пухнет!
Источник:
АНТИФИШКИ
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