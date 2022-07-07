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Сообщество Без кота и жизнь не та 1348 постов • 439 подписчиков подписаться
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Кот требует, чтобы его покормили

Кот требует, чтобы его покормили

Автор:
07 июля 2022 10:53
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Реакция   видео   животные   кот   миска   
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Крупный кот тонко намекнул хозяйке, что его недостаточно хорошо кормят. Он бы и сам себе насыпал, но у него лапки.

Женщина, в твоём кафе отвратительный сервис

Сразу видно, что кот голодает. Вон как пухнет!

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   видео   животные   кот   миска   
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2  комментария
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21k
Serg2001 21 минуту назад
Говорите адрес. Подъеду сам насыплю. Невозможно же смотреть на такое бессердечие!
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8k
Летучий Мыш 2 минуты назад
Мне понравилось, как он оглядывается: кожаная, ты *опу от дивана думаешь отрывать или я тут запросто так лапкой шевелю?!
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