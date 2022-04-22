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Сообщество Без кота и жизнь не та 1253 поста • 430 подписчиков подписаться
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Кот-бунтарь не позволяет хозяйке поесть в одиночестве

Кот-бунтарь не позволяет хозяйке поесть в одиночестве

Автор:
22 апреля 2022 10:37
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Реакция   бунтарь   видео   животные   корм   кот   прикол   
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Кот Перски увидел, как хозяйка садиться обедать и решил воспользоваться моментом. Питомец потребовал свою порцию еды забавным образом.
Наглость — второе счастье. Кот требует свою порцию еды.

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   бунтарь   видео   животные   корм   кот   прикол   
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doker 51 минуту назад
Много еды не бывает. У девки, видно, мужика не было.
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Евгений Полчаса назад
У меня немного другая ситуация.
Когда бы я или жена ни сели есть, коты идут тут же срать! При том, кушаем мы не по расписанию, и срут они, видимо, так же не по расписанию.
Более того, иногда сидишь за компом, думаешь, а не пойти ли мне бутер сожрать... Тут же копание в горшке начинается. Будто мысли читают!
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