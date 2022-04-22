Кот-бунтарь не позволяет хозяйке поесть в одиночестве

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Кот Перски увидел, как хозяйка садиться обедать и решил воспользоваться моментом. Питомец потребовал свою порцию еды забавным образом.
Наглость — второе счастье. Кот требует свою порцию еды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Когда бы я или жена ни сели есть, коты идут тут же срать! При том, кушаем мы не по расписанию, и срут они, видимо, так же не по расписанию.
Более того, иногда сидишь за компом, думаешь, а не пойти ли мне бутер сожрать... Тут же копание в горшке начинается. Будто мысли читают!