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Сообщество Жизнь в США 856 постов • 243 подписчика подписаться
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На все деньги: незабываемый запуск фейерверка в городской черте

На все деньги: незабываемый запуск фейерверка в городской черте

Автор:
06 июля 2022 12:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   люди   пиротехника   фейл   фейрверк   
2412
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В США во время празднования Дня независимости мужчина неудачно запустил фейерверк. Один из "снарядов" улетел в сторону пиротехнических изделий и запустил цепную реакцию.
Праздник, который запомнится надолго. Сразу видно, что люди умеют отдыхать.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   люди   пиротехника   фейл   фейрверк   
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26  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
В коттеджном посёлке так соседский дом сгорел, благо через улицу. Такие же идиоты запускали салюты и в итоге пожар под бой курантов. Незабываемое зрелище и ощущение.
Хорошо, что тут нормальные люди не пострадали.
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9k
Hunson Abadeer 7 минут назад
вот это я понимаю погуляли
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−1
00ao2322 12 минут назад
смерть аккупантам ! ...


прямо как сёдно в макеевке рашкин склад
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361
Себастьян Перейра 00ao2322 48 секунд назад
Неее, как пукан твоей мамки после стада гастарбайтеров )))
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91k
sapér Vodička 20 минут назад
Красивое !
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23k
ПаганецЪ Полчаса назад
Весело у них там...
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8k
Ntvl Полчаса назад
тупая пиндосня
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158
Vladimir Tolkunov Полчаса назад
Эх блин, самое интересное не показали,
например что бывает с машиной под которой отстрелял фейерверк, загорелась ли она, и потушили ли ее
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1k
Дро4ер Полоумный 47 минут назад
Это от души!
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9k
a_komolow 47 минут назад
Пипец тачке!
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1k
Kolebator 48 минут назад
красиво, главное - богааато
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34
Иа 51 минуту назад
Долбоящеры!
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350
Nuucha 53 минуты назад
А есть видео последствий?
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79k
parallax Час назад
Ночью бы красивее смотрелось. ))
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20k
иванов дмитрий Час назад
Если пожара не случилось , то последствия не глобальные.
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15k
ВОВЧЕГ Час назад
П-пиндосы! Д-дебилы!
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1k
pinbalist 2 часа назад
Отметили на все бабки
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Hапоминают бурятов на украине..
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350
Nuucha КУЗНЕЦ 54 минуты назад
Это флаг республики Саха.
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31k
ACU900 2 часа назад
Минус одна тачка. И не факт что страховка покроет ее стоимость...
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936
Антон 2 часа назад
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6k
Алексей 2 часа назад
Интересно там от тачки что-то в итоге осталось?)
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Нормальные у них там фейерверки... руки кривые и мозгов нет, а фейерверки зачетные!
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