На все деньги: незабываемый запуск фейерверка в городской черте

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В США во время празднования Дня независимости мужчина неудачно запустил фейерверк. Один из "снарядов" улетел в сторону пиротехнических изделий и запустил цепную реакцию.
Праздник, который запомнится надолго. Сразу видно, что люди умеют отдыхать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хорошо, что тут нормальные люди не пострадали.
прямо как сёдно в макеевке рашкин склад
например что бывает с машиной под которой отстрелял фейерверк, загорелась ли она, и потушили ли ее