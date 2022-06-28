Попалась: нарушительнице не удалось остаться незамеченной

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Парень вычислил женщину, справлявшую малую нужду в бассейне. Всё благодаря специальному реагенту, который при контакте с мочой, делает её видимой в воде.
Отмазаться не получилось
Отличное средство против вредителей, любящих справлять нужду там, где плавают другие люди. Стыд и срам!
Источник:
АНТИФИШКИ
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В спортклубе такой же реагент. Не позорят конечно, но предупреждают. А в дальнейшем запрещают посещение бассейна. И это правильно. Животному не место в общественном месте.
- Потому что вы ссали в бассейн.
- Да, но ведь все ссут в бассейн.
- С вышки только вы!