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Попалась: нарушительнице не удалось остаться незамеченной

Попалась: нарушительнице не удалось остаться незамеченной

Автор:
28 июня 2022 09:54
Метки: бассейн   видео   застукал   краситель   люди   моча   реагент   
987
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Парень вычислил женщину, справлявшую малую нужду в бассейне. Всё благодаря специальному реагенту, который при контакте с мочой, делает её видимой в воде.

Отмазаться не получилось

Отличное средство против вредителей, любящих справлять нужду там, где плавают другие люди. Стыд и срам!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бассейн   видео   застукал   краситель   люди   моча   реагент   
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10  комментариев
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8k
Б.Касторский 49 минут назад
Мрази, что ссут в бассейн, вот что у них в головах? Приятно в моче купаться?
В спортклубе такой же реагент. Не позорят конечно, но предупреждают. А в дальнейшем запрещают посещение бассейна. И это правильно. Животному не место в общественном месте.
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1k
КАКАнгел 2 минуты назад
мне кажется все писают в бассейн- встречал только человек 5 за всю жизнь кто выходил бы из моря или бассейна в туалет о малой нужде. хуже когда и по большой нужде не выходят - особенно этим яжематери занимаются . несколько раз видел детское дерьмо в бассейнах (конечно после этого я туда уже не нырял )
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6k
Кружок 4 минуты назад
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6k
Кружок 6 минут назад
А зачем ещё то в бассейн ходить?)
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3k
Motorola 8 минут назад
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2k
STRiX 19 минут назад
- Почему у меня анклировали абонемент?
- Потому что вы ссали в бассейн.
- Да, но ведь все ссут в бассейн.
- С вышки только вы!
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23k
Юрий 24 минуты назад
Еще пытается изобразить невинность - мол, что за херь. (What is it?)
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1k
pinbalist Полчаса назад
Это у неё жир, который вместо мозга, потёк.
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4k
Alex75r Полчаса назад
А где общий анализ потом брать?
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