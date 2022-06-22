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В Ленинградской области ребёнок вылез из окна и устроил волнительную прогулку

В Ленинградской области ребёнок вылез из окна и устроил волнительную прогулку

Автор:
22 июня 2022 11:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Ленинградская область   видео   люди   мальчик   санкт-петербург   экстрим   
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В деревне Новое Девяткино Ленинградской области мальчик чуть не выпал из окна. Малолетний экстремал стоял в оконной раме шестого этажа, а потом решил немного прогуляться.

Берегите своих детей и присматривайте за ними

Юный «каскадёр», которого, по всей видимости, оставили без присмотра, утолил природное любопытство и вернулся в квартиру.

Полиция заинтересовалась роликом и проводит проверку. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ленинградская область   видео   люди   мальчик   санкт-петербург   экстрим   
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4  комментария
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8k
Б.Касторский 48 минут назад
Я в детстве тоже считал, что прогулка по карнизу отличная идея. Правда у меня был второй этаж и очень мягкие, как выяснилось, кусты под окнами.
Дети не знают страха, его им прививают взрослые. А без страха на самом деле выжить куда сложнее.
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224
Карл Полчаса назад
Каждому писдюку по Компоту!

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6k
tamin 39 минут назад
Да, помню тоже было интересно из одной комнаты до другой добраться. А потом пришёл отец, подождал пока закончу, снял ремень и выпал от души. И объяснил за что. Нужно было продумать на что падать...с тех пор количество глупостей с моей стороны упало в разы
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12k
gavrosh 44 минуты назад
Сам перелазил из окна в окно, на пятом этаже.
Мужики это случайно выжившие мальчики.
Следите за детьми...
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