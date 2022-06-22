В Ленинградской области ребёнок вылез из окна и устроил волнительную прогулку

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В деревне Новое Девяткино Ленинградской области мальчик чуть не выпал из окна. Малолетний экстремал стоял в оконной раме шестого этажа, а потом решил немного прогуляться.
Берегите своих детей и присматривайте за ними
Юный «каскадёр», которого, по всей видимости, оставили без присмотра, утолил природное любопытство и вернулся в квартиру.
Полиция заинтересовалась роликом и проводит проверку. В видео присутствует ненормативная лексика.
Полиция заинтересовалась роликом и проводит проверку. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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