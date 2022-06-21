Мужчина накормил и приютил испуганного щенка

1992
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Автор видео обнаружил голодного щенка возле железной дороги и решил его накормить. Крохотный бездомный малыш, превозмогая страх, в конечном итоге решил подойти к незнакомцу.
Хочется верить, что мужчина нашел себе хорошего и преданного друга.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Добра тебе, пёсель!
Удивляет, что такую кроху могли бросить. Конечно может потерялась или ещё что. Главное, что бы мужик оказался не корейцем, а то мало ли что.
Волосатым мускулистым ого-го-го-го