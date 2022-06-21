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Мужчина накормил и приютил испуганного щенка

Мужчина накормил и приютил испуганного щенка

Автор:
21 июня 2022 10:33
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   пёс   собака   щенок   
1992
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Автор видео обнаружил голодного щенка возле железной дороги и решил его накормить. Крохотный бездомный малыш, превозмогая страх, в конечном итоге решил подойти к незнакомцу.
Хочется верить, что мужчина нашел себе хорошего и преданного друга.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   животные   пёс   собака   щенок   
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13  комментариев
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3k
Александр 2 часа назад
Преданней собаки нету существа!
Добра тебе, пёсель!
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40
MAX 4 минуты назад
Слыш чё. Это мужик! Респект и уважение мужику. Молодец!!! Я точно также поступил бы. Но бы мешает
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386k
Алексей 12 минут назад
а взгляд на первой фотке. -ведь не обидишь меня?правда?
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Комментарий удален. Причина: трэш
0
9k
Hunson Abadeer 14 минут назад
какой милашик
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8k
Б.Касторский Полчаса назад
Говорят, что человек не заслуживает преданности собаки. Собака всегда станет другом.
Удивляет, что такую кроху могли бросить. Конечно может потерялась или ещё что. Главное, что бы мужик оказался не корейцем, а то мало ли что.
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28k
Григорий Час назад
Вырастет баскетболлистом ого-го-го-го
Волосатым мускулистым ого-го-го-го
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2k
cfhfwby Час назад
Есть еще люди в России?
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193
Alex Час назад
Молодец мужик!!!
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2k
Garbiy Час назад
Накормил страной корейской колбасой...
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Dobriy drug

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