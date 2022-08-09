FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12612 постов • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Коротко о размерах ирландских волкодавов

Коротко о размерах ирландских волкодавов

Автор:
09 августа 2022 11:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   волкодав   животные   пёс   собака   щенок   
1030
1
1
Годовалый щенок ирландского волкодава, который уже способен впечатлить своими размерами. Такого лучше не злить!
Щенок одной из самых больших собак в мире хочет на ручки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   волкодав   животные   пёс   собака   щенок   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
322
cdzpm 53 минуты назад
Зачотный песель!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Corvus Corax Час назад
"Такого лучше не злить!"

Бред. Ласковейшие собаки, до трех лет как щенки... Жаль, что в пять уже стареют...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

930915



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мама миа: стереотипный пост об итальянцах
Мама миа: стереотипный пост об итальянцах
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу
Набирающие популярность в сообществах
Научные факты, способные довести до мурашек и дрожи
Научные факты, способные довести до мурашек и дрожи
«Эй, Василий, а тебе сколько лет?» В Краснодарском крае появился «блогер», который унижает и и издевается над людьми
«Эй, Василий, а тебе сколько лет?» В Краснодарском крае появился «блогер», который...
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#в мире#СССР#знаменитости#фотографии#сатира#искусство#Разное
#Юмор#интересно#позитив#забавно#Россия#кино#шоу бизнес#удивительно#новости#природа
#прикол#факты#история#картинки#интересное#сарказм#улыбнуло#подборка#Ynews#Девушка
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками Хочешь лакомство? Тогда присядь! Хочешь лакомство? Тогда присядь! Выступление очаровательного музыкального дуэта Выступление очаровательного музыкального дуэта Щенок пытается пройти полосу препятствий Щенок пытается пройти полосу препятствий Мужчина накормил и приютил испуганного щенка Мужчина накормил и приютил испуганного щенка Терпеливая собака сдаёт кровь Терпеливая собака сдаёт кровь

На что жалуетесь?

Вернуться