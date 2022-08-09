Коротко о размерах ирландских волкодавов

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Годовалый щенок ирландского волкодава, который уже способен впечатлить своими размерами. Такого лучше не злить!
Щенок одной из самых больших собак в мире хочет на ручки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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