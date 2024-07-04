Славные традиции домостроительства

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Короткая юмористическая сценка актёров Максима и Анастасии Логиновых о покупке избы. Ипотека во всей её красе.
Дом на этапе шампура в бревне... Выгодное предложение, надо брать!
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