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Славные традиции домостроительства

Славные традиции домостроительства

Автор:
04 июля 2024 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: sketch   Видео   Пал Палыч и Агриппина Кузьминична   Прикол   Юмор   изба   позитив   покупка   
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Короткая юмористическая сценка актёров Максима и Анастасии Логиновых о покупке избы. Ипотека во всей её красе.

Дом на этапе шампура в бревне... Выгодное предложение, надо брать!

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Метки: sketch   Видео   Пал Палыч и Агриппина Кузьминична   Прикол   Юмор   изба   позитив   покупка   
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2  комментария
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pinbalist 43 минуты назад
Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
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Себастьян Перейра
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