Пересолил: актёр, у которого ещё нет Оскара

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Неизвестно точно, находится ли этот парень в состоянии наркотического опьянения или просто притворяется, но неожиданный финал ролика способен удивить. Какой накал страстей, какие эмоции!
Почти весь спектр эмоций за 30 секунд!
Красиво ушёл. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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