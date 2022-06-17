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Пересолил: актёр, у которого ещё нет Оскара

Пересолил: актёр, у которого ещё нет Оскара

Автор:
17 июня 2022 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Олег   Реакция   видео   встреча   наркоман   наркомания   прикол   
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Неизвестно точно, находится ли этот парень в состоянии наркотического опьянения или просто притворяется, но неожиданный финал ролика способен удивить. Какой накал страстей, какие эмоции!

Почти весь спектр эмоций за 30 секунд!

Красиво ушёл. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Олег   Реакция   видео   встреча   наркоман   наркомания   прикол   
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9  комментариев
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сеньор Леонсио Час назад
Гениально всё,сюжет,диалоги,хронометраж,и главное финал!


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7k
Trenzel2003 8 минут назад
Бутират? Очень похоже.
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8k
Игорь Полчаса назад
один из не прошедших по конкурсу в Щуку?
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25k
Ваня 36 минут назад

Пересолил: актёр, у которого ещё нет ОскараПосмотреть
Пересолил: актёр, у которого ещё нет Оскара
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33k
Aleks 38 минут назад
Соооль
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5k
Вадик 57 минут назад
Постанова из тик тока, очень смешно, так и до сценок из аншлага докатмся.
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3k
Константин Час назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Serg2001 Час назад
Сон разума рождает чудовищ...
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
Концовка просто фееричная!
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