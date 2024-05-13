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Интересный факт о бобрах

Интересный факт о бобрах

Автор:
13 мая 2024 11:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дерево   бобр   животные   интересно   факт   
973
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Знали ли вы, что бобры во время процесса "рубки" деревьев постоянно прислушиваются? Они делают это для того, чтобы определить, не начало ли дерево падать и отбежать в безопасную сторону. Кроме того, звери слушают не приближается ли к ним хищник.

Впрочем, несчастные случаи с придавленными бобрами тоже бывают.

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Метки: Видео   Дерево   бобр   животные   интересно   факт   
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alertol Час назад
Так что они получается не курва?
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749
DuckTales Час назад
Видимо не все так делают ...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3690 постов (3648 в горячем)

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