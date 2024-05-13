Интересный факт о бобрах

973
1
1
Знали ли вы, что бобры во время процесса "рубки" деревьев постоянно прислушиваются? Они делают это для того, чтобы определить, не начало ли дерево падать и отбежать в безопасную сторону. Кроме того, звери слушают не приближается ли к ним хищник.
Впрочем, несчастные случаи с придавленными бобрами тоже бывают.
Источник:
Ссылки по теме:
- Учёным впервые удалось заснять, как лиса ловит рыбу
- Бобр с большой веткой нагрянул в музей
- Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня
- Маленький лесоруб за работой
- Птицы осваивают новый дом
Новости партнёров
реклама