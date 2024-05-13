Интересный факт о бобрах

Знали ли вы, что бобры во время процесса "рубки" деревьев постоянно прислушиваются? Они делают это для того, чтобы определить, не начало ли дерево падать и отбежать в безопасную сторону. Кроме того, звери слушают не приближается ли к ним хищник.