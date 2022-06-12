Преступление с молниеносной скоростью

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Вор залез на железнодорожный мост выхватил телефон из рук пассажира в движущемся поезде. Молодой человек даже не сразу понял, что произошло. Но телефон уже был у злоумышленника.
Пользователи соцсетей прозвали преступника человеком-пауком. Но полиция уже его ищет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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