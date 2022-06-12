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Преступление с молниеносной скоростью

Преступление с молниеносной скоростью

Автор:
12 июня 2022 09:20
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   видео   вор   кража   криминал   люди   мост   
1036
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Вор залез на железнодорожный мост выхватил телефон из рук пассажира в движущемся поезде. Молодой человек даже не сразу понял, что произошло. Но телефон уже был у злоумышленника.

Пользователи соцсетей прозвали преступника человеком-пауком. Но полиция уже его ищет.


Источник:

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Метки: Индия   видео   вор   кража   криминал   люди   мост   
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7  комментариев
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156
Alex 2 часа назад
Хера-се
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1k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Не дай бог так оголодать...
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1k
MrMopnex Полчаса назад
даже не знаю. Мощно, конечно, но ради телефона такой фигнёй заниматься - такое себе
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274
Карл 43 минуты назад
Видно что давно эти промышляет.
урод!

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9k
Barachek_Obachek 47 минут назад
С моста легче найти клёвое место
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42
Юрий 49 минут назад
Опыт и сноровка.Те же щипачи годами мастерство оттачивают.
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11k
Кыся Час назад
Это он погорячился... Теперь менты его принципиально выловят, чисто посмотреть на героя.
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