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В Индии сотрудник магазина и его приятели наказали вооруженных грабителей

В Индии сотрудник магазина и его приятели наказали вооруженных грабителей

Автор:
26 мая 2022 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: Индия   видео   грабитель   криминал   люди   ограбление   повезло   
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В Индии вооруженные грабители зашли в магазин и решили обчистить кассу. Сотрудник торговой точки некоторое время подчинялся требованиям преступников, а затем выждал момент и атаковал одного из них. Знакомые мужчины помогли ему обезоружить злоумышленников.
Неудачный налёт на магазин попал на видео. Подоспевшие на шум случайные прохожие остановили линчевание и уберегли работника магазина и его знакомых от возможных тюремных сроков.

Источник:

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Метки: Индия   видео   грабитель   криминал   люди   ограбление   повезло   
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34  комментария
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2k
Димон 2 часа назад
Не верю что Индия, танцев не было.
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112
4xe1 Минуту назад
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78k
parallax Полчаса назад
Не понял, на кой грабитель взялся перезаряжать оруже? Ещё бы трусы надумал там поменять.
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9k
*Сергей* 58 минут назад
Это точно Индия?
Что то никто не пел и не танцевал?
Наверно грабитель в итоге окажется бабушкой продавца пропавшей 10 лет назад...
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22k
Inter 2 часа назад
КОГДА ДОЛБОЙОПЫ ВСЕ: считающий наличку из сейфа,который не закрыл дверь и грабители с оружием, которые не умеют им пользоваться,а тем более грабить
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74k
Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
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4k
Горожанин 3 часа назад
Чего сказать, Индия прародина русских - осталась мощная народная бессознательная память к сопротивлению злу и насилию.
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12k
котегRUS 3 часа назад
чотко огребли..))
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24k
Ego sum qui sum 3 часа назад
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56k
doker 3 часа назад
Ох уж, эта привычка индусов потанцевать, когда сделал дело...

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