В Индии сотрудник магазина и его приятели наказали вооруженных грабителей

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В Индии вооруженные грабители зашли в магазин и решили обчистить кассу. Сотрудник торговой точки некоторое время подчинялся требованиям преступников, а затем выждал момент и атаковал одного из них. Знакомые мужчины помогли ему обезоружить злоумышленников.
Неудачный налёт на магазин попал на видео. Подоспевшие на шум случайные прохожие остановили линчевание и уберегли работника магазина и его знакомых от возможных тюремных сроков.
Источник:
АНТИФИШКИ
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