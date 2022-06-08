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Не стоило провоцировать орангутана

Не стоило провоцировать орангутана

Автор:
08 июня 2022 10:40
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   животные   инцидент   орангутан   примат   
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Парень протянул к орангутану руки и спровоцировал животное. Очередное доказательство того, что с этими приматами лучше не шутить.

Не бойся, он всего лишь хочет обняться и поиграть

Теперь вы знаете, насколько орангутаны сильные.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   животные   инцидент   орангутан   примат   
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13  комментариев
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27k
Vazari Час назад
Помню, во времена вещевых рынков, проходил мимо фотографа с обезьяной-довольно крупной, размером с 5 летнего ребенка. Не знаю, что меня сподвигло, протянул руку, чтобы погладить по макушке. Через секунду, клыкастый комок ярости висел на моей руке, держась четырьмя конечностями и грыз мою ладонь. Сбросить смог только после того, как зарядил кулаком второй руки по ребрам изо всей дури. Дикие звери-не игрушки.
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2k
vasilykopkov 7 минут назад
Концовка смазана к чертям...
Ну расскажите - оранг победил обезьяну?
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10k
Владимир 49 минут назад
Не хватает еще этой озвучки..
Ссылка m.vk.com
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2k
cfhfwby 54 минуты назад
Надеюсь, он с ним все же "подружился"
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1k
pinbalist 55 минут назад
На этом видео обезьян больше чем одна
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7k
Борис Карабанов 56 минут назад
В подобных случаях всегда почему-то вспоминается "Дебри Борнео" Майн Рида. Книги детства запоминаются на всю жизнь.
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3k
LekS 59 минут назад
Он хотел обнимашек, он получил обнимашки
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25k
Киры4 Час назад
И зачем примат в майке протянул руки?
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Комментарий удален. Причина: трэш
20k
10k
сеньор Леонсио Час назад
Борцуха!
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