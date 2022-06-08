Не стоило провоцировать орангутана

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Парень протянул к орангутану руки и спровоцировал животное. Очередное доказательство того, что с этими приматами лучше не шутить.
Не бойся, он всего лишь хочет обняться и поиграть
Теперь вы знаете, насколько орангутаны сильные.
Источник:
АНТИФИШКИ
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