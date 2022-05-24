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Заводной попугай пошёл в разнос

Заводной попугай пошёл в разнос

Автор:
24 мая 2022 13:36
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   Реакция   Юмор   видео   животные   попугай   прикол   птицы   

Непростые отношения попугая с пластиковым стаканчиком.

Alex Chebrikov

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Метки: Ватермарк   Реакция   Юмор   видео   животные   попугай   прикол   птицы   
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9  комментариев
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3k
Дмитрий ! 9 часов назад
У меня в детстве игрушка такая была механическая.
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9k
Павел Полчаса назад
Главное чтоб он так с человеком так не делал.
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1k
Vadim Balabanov 5 часов назад
Слышишь музыку? А она есть. "Полет шмеля"
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9k
Сатанеев 6 часов назад
Неудивительно - там столько бухла на столе
а сколько уже под столом...
Кстати, знаете, почему у нас есть привычка ставить пустую тару под стол?
Достоверно никто не знает, но одна из версий мне кажется убедительнее других.
Итак. 1814 год, казаки в Париже. Был указ Александра I не чинить неприятностей местным.
Казаки бухали по тавернам, разумеется, приходилось платить - Императорскому Указу перечить не станешь. А во Франции традиция - платят перед уходом, и гарсоны считают съеденное-выпитое по посуде и бутылкам на столе. Ну и дальше можно не рассказывать
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34k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
Сушняк - он сцуко такой...
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2k
Илья 8 часов назад
Это у них рефлекс какой то с детства. Нужен для кормлпения. Он должен проходить, но видимо проходит не у всех))
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91
Olldd 8 часов назад
В переводе с попугайского - Жрать Давай!!
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5k
Hemul_D 9 часов назад
Бармен! Мне того же двойную!
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