Заводной попугай пошёл в разнос

Непростые отношения попугая с пластиковым стаканчиком.
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Кстати, знаете, почему у нас есть привычка ставить пустую тару под стол?
Достоверно никто не знает, но одна из версий мне кажется убедительнее других.
Итак. 1814 год, казаки в Париже. Был указ Александра I не чинить неприятностей местным.
Казаки бухали по тавернам, разумеется, приходилось платить - Императорскому Указу перечить не станешь. А во Франции традиция - платят перед уходом, и гарсоны считают съеденное-выпитое по посуде и бутылкам на столе. Ну и дальше можно не рассказывать