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Котейка не дает покоя своему человеку

Котейка не дает покоя своему человеку

Автор:
04 июня 2022 13:53
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   борьба   видео   животные   кот   человек   
1742
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Если за людьми не следить, то они начинают скучать и впадать в уныние, но этот серый красавец развлекает своего человека как может. Правда, человек, всё время чем-то недоволен.

Кот и воду из кружки на вкус проверяет, и черешню по столу гоняет, и заставляет кожаного заниматься уборкой дома. В общем, трудится, не покладая лап, но неблагодарный человек наивно полагает, что сможет противостоять коту.

Но, шерстяной всё равно победит! Мы в это верим!

Источник:

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Метки: Юмор   борьба   видео   животные   кот   человек   
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Bayker Полчаса назад
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Сергей 23 минуты назад
А мне повезло с котом
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