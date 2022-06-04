Котейка не дает покоя своему человеку

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Если за людьми не следить, то они начинают скучать и впадать в уныние, но этот серый красавец развлекает своего человека как может. Правда, человек, всё время чем-то недоволен.
Кот и воду из кружки на вкус проверяет, и черешню по столу гоняет, и заставляет кожаного заниматься уборкой дома. В общем, трудится, не покладая лап, но неблагодарный человек наивно полагает, что сможет противостоять коту.
Но, шерстяной всё равно победит! Мы в это верим!
Источник:
АНТИФИШКИ
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