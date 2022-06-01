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Безобидный розыгрыш мужчины в общественном транспорте

Безобидный розыгрыш мужчины в общественном транспорте

Автор:
01 июня 2022 08:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   прикол   розыгрыш   чихание   шутка   
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Пассажир решил подшутить над своим приятелем, сидящим впереди. Он выждал момент и разыграл его с помощью воды из бутылки.
Забавный розыгрыш с водой из бутылки.

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   видео   прикол   розыгрыш   чихание   шутка   
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1  комментарий
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Игорь 17 минут назад
Безобидность розыгрыша зависит от отго, насколько объект розыгрыша хочет, чтобы его разыгрывали.
Разыгрывать незнакомых людей в общественном месте, не предназначенном для розыгрышей, - это хулиганство.
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