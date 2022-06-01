Безобидный розыгрыш мужчины в общественном транспорте

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Пассажир решил подшутить над своим приятелем, сидящим впереди. Он выждал момент и разыграл его с помощью воды из бутылки.
Забавный розыгрыш с водой из бутылки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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