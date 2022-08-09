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Разрушительный град в Канаде

Разрушительный град в Канаде

Автор:
09 августа 2022 10:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Автомобиль   Альберта   Канада   в мире   видео   град   люди   стихия   
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В центральных и южных районах канадской провинции Альберта недавно выпал град размером с куриное яйцо и более. В результате многие автомобили оказались сильно повреждены.
Впечатляющая сила стихии.

Источник:

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Метки: Автомобиль   Альберта   Канада   в мире   видео   град   люди   стихия   
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dima423 15 минут назад
бомбардировка Путина)
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