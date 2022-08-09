Разрушительный град в Канаде

105
1
1
В центральных и южных районах канадской провинции Альберта недавно выпал град размером с куриное яйцо и более. В результате многие автомобили оказались сильно повреждены.
Впечатляющая сила стихии.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В хозяйстве пригодится: мужчина прокатился с гигантской пальмой по городу
- Пешеход чудом не пострадал
- Неосторожная сотрудница салоны красоты чуть не устроила пожар
- На волосок от гибели: cудьба дала экстремалу второй шанс
- Сила стихии: молния ударила перед движущимися по трассе автомобилями
Новости партнёров