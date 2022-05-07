Когда у тебя отличные тормоза

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В Краснодаре два велосепедиста не смогли поделить дорогу.
Забавный ролик с камеры видеонаблюдения завирусился в сети. Пока грустные автомобилисты стояли в ожидании зеленого света на светофоре, два свободных как ветер, любителя велосипедов спешили по своим делам, но внезапно их пути пересеклись.
Согласитесь, полёт получился красивым, хоть и не продолжительным.
Источник:
АНТИФИШКИ
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