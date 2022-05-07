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Когда у тебя отличные тормоза

Когда у тебя отличные тормоза

Автор:
07 мая 2022 13:47
Сообщество : Юмор
Метки: Кубань   Юмор   авария   велосипед   велосипедисты   видео   дорога   краснодар   
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В Краснодаре два велосепедиста не смогли поделить дорогу.

Источник:

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Метки: Кубань   Юмор   авария   велосипед   велосипедисты   видео   дорога   краснодар   
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3  комментария
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708
Виктор Глущенко Полчаса назад
Надо было задний тормоз жать а не передний .
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88k
Броненосец Потелкам Час назад
Не узнаю место......
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