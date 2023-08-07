Приятного аппетита: москвичка купила курицу гриль и в подарок получила тараканов

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Некоторые "особо продвинутые" их даже жрали, похрустывая, "как семками" - техникум был с уклоном в "программизм" и изрядно "панковским", с нами учился Федя Чистяков из группы "Ноль", группа "Фронт" почти в полном составе конца 80-х, двое парней из состава группы "Бригадный подряд"...
В общем, было, на кого равняться в эпатировании публики.
Я тогда тараканов попробовал, но "не зашло" - горькие они
И потому меня зовут Андрюша Челентано
А я могу поймать, могу поймать и съесть
Могу поймать и съесть, живого таракана!
Гадкий, гадкий гадкий и вонючий
Гадкий и вонючий таракан, таракан
Таракан это ведь тот же сверчок. Это кладезь белка и аминокислот, поэтому мука, которую делают из этих насекомых, пользуется большим спросом.