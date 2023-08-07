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Приятного аппетита: москвичка купила курицу гриль и в подарок получила тараканов

Приятного аппетита: москвичка купила курицу гриль и в подарок получила тараканов

Автор:
07 августа 2023 09:34
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   гриль   жесть   курица   таракан   
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Таракан это ещё не страшно. Страшно, когда тебе кишечную инфекцию по акции дадут.

Источник:

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Метки: Видео   Еда   гриль   жесть   курица   таракан   
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10  комментариев
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
мастуррбековская кухня она такая , любите когда вашу еду обоссаными руками трогают всякие чурки (никому не надо рассказывать как чурки жопу "вытирают") покупайте шаурме и куриса-криль , овоще фрукта у чурок .
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13k
? ? ? 16 минут назад
куры-гниль...
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3k
.357 magnum 45 минут назад
В источнике не указано даже, когда и где снято видео, откуда информация, что она москвичка?
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606
Николай Александрович Час назад
Зачем у них покупаете? Возьмите за правило не покупать у мастырбеков без острой необходимости, пусть дома торгуют!
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17k
Поручик Час назад
Когда-то давно, во времена моей мотузяной юности, мы даже гордились количеством тараканов, найденных в пюрешке обеда нашей "технарской" столовки.
Некоторые "особо продвинутые" их даже жрали, похрустывая, "как семками" - техникум был с уклоном в "программизм" и изрядно "панковским", с нами учился Федя Чистяков из группы "Ноль", группа "Фронт" почти в полном составе конца 80-х, двое парней из состава группы "Бригадный подряд"...
В общем, было, на кого равняться в эпатировании публики.
Я тогда тараканов попробовал, но "не зашло" - горькие они
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33k
ACU900 2 часа назад
А я могу поймать и съесть живого таракана
И потому меня зовут Андрюша Челентано
А я могу поймать, могу поймать и съесть
Могу поймать и съесть, живого таракана!
Гадкий, гадкий гадкий и вонючий
Гадкий и вонючий таракан, таракан
Ссылка youtu.be
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75k
Viktor 2 часа назад
Китаёзы вон хавают и ещё нахваливают!

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31k
Юрий 2 часа назад
Приучают население к протеину...

Таракан это ведь тот же сверчок. Это кладезь белка и аминокислот, поэтому мука, которую делают из этих насекомых, пользуется большим спросом.
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16k
Shtoppi 2 часа назад
эээээ...!!! ти щито эээ... щюмищь аааа...!??? таракнэ эта тожа мяса дааа...!!!! этаа по эврапейский рецепт - курэтса с насэкомыме ))))))))))))
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