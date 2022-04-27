Мужчина надел парик и помолодел на 10 лет

Ни для кого не секрет, что волосы очень сильно влияют на облик человека. Мужчина с лысиной решил обратиться за помощью к профессионалам. Посмотрите, как он стал выглядеть после посещения салона красоты.

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Мужчине надели парик и он стал буквально другим человеком.