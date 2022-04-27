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Мужчина надел парик и помолодел на 10 лет

Мужчина надел парик и помолодел на 10 лет

Автор:
27 апреля 2022 11:18
Метки: в мире   видео   волосы   интересно   лысина   люди   парик   преображение   
239
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Ни для кого не секрет, что волосы очень сильно влияют на облик человека. Мужчина с лысиной решил обратиться за помощью к профессионалам. Посмотрите, как он стал выглядеть после посещения салона красоты.
Мужчине надели парик и он стал буквально другим человеком.

Источник:

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Метки: в мире   видео   волосы   интересно   лысина   люди   парик   преображение   
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2  комментария
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Wertos Полчаса назад
Жена говорит, что я когда побреюсь, тоже лет 10 теряю )) Ну а по теме, раз уж такая печаль с волосами, побрился наголо и дело с концом !
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Fidel

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