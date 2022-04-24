Девушки украли зарядный провод у таксиста

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Две девушки долго крутили кабель в руках, а затем одна из них свернула и убрала в свою сумку.
"Выходя из машины, убедитесь, что ничего
не спи.. не украли у водителя!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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