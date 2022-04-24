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Девушки украли зарядный провод у таксиста

Девушки украли зарядный провод у таксиста

Автор:
24 апреля 2022 09:33
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   воровство   девушки   зарядный провод   такси   таксист   
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Две девушки долго крутили кабель в руках, а затем одна из них свернула и убрала в свою сумку.

"Выходя из машины, убедитесь, что ничего не спи.. не украли у водителя!"

Источник:

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Метки: видео   воровство   девушки   зарядный провод   такси   таксист   
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9  комментариев
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9
Andrew Belaks 43 минуты назад
Писец, специально для людей зарядку воткнул, копеешную - для их комфорта, а они подрезали... Вот такие сюжеты нужно по ящику крутить, что бы страна знала своих героев в лицо - пусть краснеёют всюду, из-за ёпаного провода...
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29k
Slonyash 22 минуты назад
Крысанули кабель за 50 рублей и прославились на всю Россию. Ну не дуры ли?
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1k
Mazter Полчаса назад
Ладно кабель, почему таксистом у них Илон Маск???
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2k
vfrcbvec 38 минут назад
стыдобище крысы
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111
WORLD 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Тихо сп@здил и ушел - называется нашел.
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393
REMM 2 часа назад
во крысы
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