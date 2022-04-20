Непоседливый пандарёнок пристает к сотруднику зооцентра

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Детеныш панды мешает сотруднику зооцентра наводить порядок в вольере. Благодаря непоседе у мужчины был очень непростой рабочий день!
За детьми нужен глаз да глаз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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