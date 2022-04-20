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Непоседливый пандарёнок пристает к сотруднику зооцентра

Непоседливый пандарёнок пристает к сотруднику зооцентра (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2022 11:06
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   добро   животные   милота   панда   прикол   
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Детеныш панды мешает сотруднику зооцентра наводить порядок в вольере. Благодаря непоседе у мужчины был очень непростой рабочий день!
За детьми нужен глаз да глаз.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   добро   животные   милота   панда   прикол   
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