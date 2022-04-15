Крушение надежд: реакция пса на маленькую порцию еды

782
1
1
Пёс оказался не в восторге от предложенной ему хозяином порции еды. Как только четвероногий друг человека увидел, насколько миниатюрная порция ему полагается, он начал негодовать из-за несправедливости.
Того и гляди начнёт раздуваться от гнева. Такой несправедливости пёс не простит!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Забавная реакция пса на поцелуи хозяев
- С дороги: пёс спешит на помощь другу
- Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина
- Приступ нежности пса застал кота врасплох
- Когда понимаешь, что пора продавать охотничьего пса
36
Понравилось36
Новости партнёров