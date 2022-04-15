FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Животные 11953 поста • 1306 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Крушение надежд: реакция пса на маленькую порцию еды

Крушение надежд: реакция пса на маленькую порцию еды (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2022 10:22
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Разочарование   Реакция   Юмор   видео   животные   порция   собака   
782
1
1
Пёс оказался не в восторге от предложенной ему хозяином порции еды. Как только четвероногий друг человека увидел, насколько миниатюрная порция ему полагается, он начал негодовать из-за несправедливости.
Того и гляди начнёт раздуваться от гнева. Такой несправедливости пёс не простит!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   Разочарование   Реакция   Юмор   видео   животные   порция   собака   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kostick Час назад
это не из-за размера. за такую реакцию на еду следует хорошенько взвесить [мат] бобику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто Полчаса назад
Собака пыталась сказать - "сволочь".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 39 минут назад
Потому что не надо очеловечивать собаку и сажать её за стол...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Per aspĕra ad astra Час назад
Аж пыжится от злости и несправедливости и плечами мускулистыми двигает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

613104



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России
1
459
"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России
Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки
1
47
Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото)
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидеть может каждый...
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#люди#мир#подборка#комментарии#США#Россия#кино#Реакция
#прикол#интересно#факты#интересное#забавно#коты#фотографии#фейл#Приколы#природа
#животные#Ватермарк#в мире#история#Еда#СССР#собака#дети#Разное#неудача
Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” Бизнес, несмотря ни на что. Ферма “Вкусная деревня” Забавная реакция пса на поцелуи хозяев Забавная реакция пса на поцелуи хозяев С дороги: пёс спешит на помощь другу С дороги: пёс спешит на помощь другу Приступ нежности пса застал кота врасплох Приступ нежности пса застал кота врасплох Когда понимаешь, что пора продавать охотничьего пса Когда понимаешь, что пора продавать охотничьего пса Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина Неожиданная реакция пса на фокус с исчезновением хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться