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Как едят скаты

Как едят скаты

Автор:
28 марта 2023 09:52
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   любопытно   рыба   скат   
546
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Вы когда-нибудь видели, как скаты едят пойманную рыбу? Животное прижимает жертву ко дну или другой поверхности и присасывает к своему ротовому отверстию.

Любопытное зрелище, от которого может стать немного не по себе.

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   любопытно   рыба   скат   
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7  комментариев
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15k
Majul 2 часа назад
Чет рыбки захотелось )
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8k
Elena Ki Полчаса назад
Один скат говорит другому:
- Я себе новые зубы вставил.
Другой в ответ:
- Ну и как? Нравятся?
Тот:
- Не знаю. У меня глаза с другой стороны.
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74k
Viktor 52 минуты назад
Ну и чё тут странного, едят как и все - ртом!
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