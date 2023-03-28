Как едят скаты

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Вы когда-нибудь видели, как скаты едят пойманную рыбу? Животное прижимает жертву ко дну или другой поверхности и присасывает к своему ротовому отверстию.
Любопытное зрелище, от которого может стать немного не по себе.
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- Я себе новые зубы вставил.
Другой в ответ:
- Ну и как? Нравятся?
Тот:
- Не знаю. У меня глаза с другой стороны.