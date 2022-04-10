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Художник показал прогресс в рисунках

Художник показал прогресс в рисунках (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2022 09:33
Сообщество : Искусство
Метки: видео   искусство   прогресс   рисование   талант   художник   
174
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Когда дела двигаются, это и показать приятно!

Я в свои 30 с плюсом, рисую, как он в 8...

Источник:

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Метки: видео   искусство   прогресс   рисование   талант   художник   
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2  комментария
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86
темная_мышь 9 минут назад
Технику срисовывания, владение штрихом этот человек прокачал невероятно круто.

Будем ждать, когда, набив руку, он начнет рисовать сам.
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Горожанин Час назад
Лучше бы не показывал, не позорился. На что потратил годы этот якобы художник? Ведь мог бы просто купить фотоаппарат и фотошоп - тот же был бы результат и даже лучше.
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GoodNeon

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