С помощью камеры наблюдения хозяева напоминили собаке о её материнских обязанностях

1156
1
1
Хозяева собаки установили рядом с манежем с щенками камеру видеонаблюдения, чтобы в любой момент узнать, всё ли с ними в порядке. Однажды они увидели, что малыши долго сидят голодными и решили сообщить об этом забывчивой матери.
С помощью камеры видеонаблюдения хозяева привлекли внимание собаки и дали ей команду покормить своих щенков.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кормушка для птиц, которая обменивает мусор на еду
- Щенок подружился с кошками и перенял их привычки
- Женщина выловила тунца-гиганта
- Тренер и его старательный четвероногий ученик
- Благодаря собаке овдовевший мужчина не грустит и вновь радуется жизни
42
Понравилось42
Новости партнёров