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С помощью камеры наблюдения хозяева напоминили собаке о её материнских обязанностях

С помощью камеры наблюдения хозяева напоминили собаке о её материнских обязанностях (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 апреля 2022 11:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   интересно   собака   щенки   
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Хозяева собаки установили рядом с манежем с щенками камеру видеонаблюдения, чтобы в любой момент узнать, всё ли с ними в порядке. Однажды они увидели, что малыши долго сидят голодными и решили сообщить об этом забывчивой матери.
С помощью камеры видеонаблюдения хозяева привлекли внимание собаки и дали ей команду покормить своих щенков.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   интересно   собака   щенки   
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2  комментария
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Viktor 2 часа назад
Есть у меня такие камеры, тока собака умерла год назад
, а котам до фени - в лучшем случае ухом поведёт!
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