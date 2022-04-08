С помощью камеры наблюдения хозяева напоминили собаке о её материнских обязанностях

Хозяева собаки установили рядом с манежем с щенками камеру видеонаблюдения, чтобы в любой момент узнать, всё ли с ними в порядке. Однажды они увидели, что малыши долго сидят голодными и решили сообщить об этом забывчивой матери.

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С помощью камеры видеонаблюдения хозяева привлекли внимание собаки и дали ей команду покормить своих щенков.