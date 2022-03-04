Щенок подружился с кошками и перенял их привычки

2878
1
1
С кем поведёшься, от того и наберёшься. Именно так говорят о человеке, который перенимает чужие привычки. Как выяснилось, домашние животные от них не отстают.
Кошки хорошему не научат!
Когда слишком много времени проводишь в компании, которая дурно на тебя влияет.
Источник:
Ссылки по теме:
- Почти победил гравитацию
- Тренер и его старательный четвероногий ученик
- Для друзей и близких ничего не жалко
- В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину
- Вредный кот сразился с молотком
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
76
Понравилось76
Новости партнёров