Щенок подружился с кошками и перенял их привычки

С кем поведёшься, от того и наберёшься. Именно так говорят о человеке, который перенимает чужие привычки. Как выяснилось, домашние животные от них не отстают.

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Кошки хорошему не научат! Когда слишком много времени проводишь в компании, которая дурно на тебя влияет.