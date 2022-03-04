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Щенок подружился с кошками и перенял их привычки

Щенок подружился с кошками и перенял их привычки (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2022 10:15
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   кошки   привычки   прикол   собака   щенок   
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С кем поведёшься, от того и наберёшься. Именно так говорят о человеке, который перенимает чужие привычки. Как выяснилось, домашние животные от них не отстают.

Кошки хорошему не научат!

Когда слишком много времени проводишь в компании, которая дурно на тебя влияет.

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Метки: в мире   видео   животные   кошки   привычки   прикол   собака   щенок   

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10  комментариев
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9k
Владимир 14 часов назад
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8k
Павел Час назад
Подрастёт пёсель и сам будет окна открывать.
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2k
fraxinus 9 часов назад
У нас кот подружился с людьми. Такой же казус.
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2k
Руслан 11 часов назад
Классный пёсель!
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8k
Hunson Abadeer 13 часов назад
забавный милаш
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