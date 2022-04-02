Московская пенсионерка помогла роботу-курьеру перейти дорогу

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Вот и наступило кибербудущее, которое мы заслужили.
Такую кибермилоту сегодня наблюдали автомобилисты одной из московских улиц. Бабушка с тележкой решила помочь роботу-курьеру и подбодрила "бездушную железяку", чтобы тот не боялся переходить дорогу.
Доброе отношение и роботу приятно!
Источник:
АНТИФИШКИ
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