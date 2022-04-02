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Московская пенсионерка помогла роботу-курьеру перейти дорогу

Московская пенсионерка помогла роботу-курьеру перейти дорогу (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2022 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Москва   будущее   веселые видео   крутая бабушка   милота   робот-курьер   
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Вот и наступило кибербудущее, которое мы заслужили.

Источник:

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Метки: Москва   будущее   веселые видео   крутая бабушка   милота   робот-курьер   
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12  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
Когда придёт скайнет, она предаст человечество.
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31k
Aleks 3 минуты назад
Это ее тележка с магазина. Внук просто подарил.
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1k
Пошляк Стебаныч 20 минут назад
Эта уета стоит гораздо дороже, чем зарплата курьера за год.
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1k
Миша Полчаса назад
Это её робот-курьер, сахар везёт. )
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13k
Kucher Полчаса назад
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17k
speaktr-st Полчаса назад
В отсутствии внимания детей и внуков не только с голубями, бездомными котами и роботами будешь дружить.
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8k
Лещ 39 минут назад
Фига се, в Москве такие штуки уже работают?? Отстал я от жизни)))
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−52
Thomsen Час назад
Так может, это специальная бабушка-сопровождающая. А в её тележке - ЗиП и запасные аккумуляторы. И средства для отпугивания любопытных дворняг и бомжей.
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54k
Daniel Rumiantsev Час назад
с киберфермы питомца привела
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40
bonli 2 часа назад
комоновна))
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