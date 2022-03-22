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Московская студентка отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать её в лифте

Московская студентка отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать её в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 09:18
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Москва   видео   лифт   насильник   повезло   студентка   
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В лифте одного из домов в Москве на 19-летнюю студентку напал мужчина с целью совершить насильственные действия сексуального характера. К счастью, девушке удалось дать насильнику отпор.
Студентка пристыдила нападавшего и позвонила маме и диспетчеру. Злоумышленник был задержан.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   Москва   видео   лифт   насильник   повезло   студентка   
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14  комментариев
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29k
Игорь Час назад
Насколько нужно жить в виртуальном мире, что в 10 минут второго ночи зайти с чебуреком в лифт и развернувшись к нему спиной втыкать дальше в телефоне.
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1k
Николай 9 минут назад
Фраза за кадром: иди сюда демон! Настраивает на хороший лад! Хочется надеяться что, "демона" изолируют лет на пять!
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6k
SuperTroll 9 минут назад
Вот что у этого ослатраха в башке? Просто мусор. Жесть.
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17k
Dr.CrAzY 16 минут назад
опять лицо без национальности?!
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3k
Свет в темноте 22 минуты назад
этих всех гастарбайтеров как пушечное мясо надо на спецоперацию в украину отправить , хоть какой толк от них будет.
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9k
Rus77 23 минуты назад
Очередной тупой вонючий ослоё6 в грязных тапочках, всю эту шерсть нужно срочно выгнать из страны!!!!
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476
Мурчелло Полчаса назад
Она его пристыдила.Это как?Что цветы не подарил?
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11k
Oleg Полчаса назад
А где полиция? Почему не вызвали полицаев? Заявление и вперёд отдыхать, где ему вдоволь дадут любви и ласки...
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1k
Иван 51 минуту назад
Он без национальности, ему можно.
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13k
ss Час назад
А ведь ему просто хотелось любви...


Зря она его отпустила.. Нужно было мужику пожаловаться. А то ведь эта гнида обязательно повторит попытку. Только в следующий раз это может оказаться та, которая не сможет за себя постоять.
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27k
Батончик Час назад
Обезьян может исправить только виселица. А потом депортация
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1.9M
Иван Кемеров Час назад
Какой невоздержанный новый москвич. Завезите побольше зверья - ибо человеком это существо назвать трудно.
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