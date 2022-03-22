Московская студентка отбилась от мужчины, который пытался изнасиловать её в лифте

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В лифте одного из домов в Москве на 19-летнюю студентку напал мужчина с целью совершить насильственные действия сексуального характера. К счастью, девушке удалось дать насильнику отпор.
Студентка пристыдила нападавшего и позвонила маме и диспетчеру. Злоумышленник был задержан.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Зря она его отпустила.. Нужно было мужику пожаловаться. А то ведь эта гнида обязательно повторит попытку. Только в следующий раз это может оказаться та, которая не сможет за себя постоять.