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"Грация кошки, ловкость картошки": эпичное падение с&nbsp;тарзанки

"Грация кошки, ловкость картошки": эпичное падение с тарзанки (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2022 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   большая тетя   вера в себя   видео   падение   тарзнака   
1165
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Хотела бы я когда-нибудь стать такой же уверенной в себе как эта дама)

Всё потому, что кто-то слишком много ест!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   большая тетя   вера в себя   видео   падение   тарзнака   
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14  комментариев
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22k
Юрий Час назад
Я думал, что трос лопнет. Ан нет. Трос крепкий, хороший.
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workmen77 2 минуты назад
Вот что она испытывает, когда смотрит на себя в зеркало без одежды?
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7k
a_komolow 5 минут назад
Законы физики работают!

Куда эта жиробасина полезла?
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9
bonli 19 минут назад
я думал трос перетрет
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2k
Дон Перец 20 минут назад
Три раза пересмотрел. Прикольно, у бабы тонны жира и ни грамма мозга. Мужики на старте явно знали чем это всё закончится, для коровы. При такой массе, это падение может быть её последним действием в жизни.
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44k
Олег Полчаса назад
это потому что кто-то слишком много ест
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20k
KOSTELLO Полчаса назад
Инерция, страшная сила.
Жопа тяжелая, руки слабые.
Эффектно ее крутануло, конечно
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11k
Кыся 39 минут назад
А могла б и деревья сломать...
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20k
Евгений 44 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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perekrestok 49 минут назад
Центровка нарушилась, ручки свой вес не выдержали. В целом получилось классно.
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2k
salim777 Час назад
Отожрут пердак и лезут на всякие тарзанки, горки, качели. Нельзя вам, тюлени вы! Растительная жизнь вам показана! Сиди, пиццу кушай и колой запивай. Куда вы лезете вечно?
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