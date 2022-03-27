1165
1
1
Хотела бы я когда-нибудь стать такой же уверенной в себе как эта дама)
Всё потому, что кто-то слишком много ест!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Заскучал на работе
- Приключения польских диванных политологов
- Аварийный выход из Матрицы
- Дедушка не вошёл в поворот, катаясь на лыжах в виртуальной реальности
- Помахала на прощание
Метки: Юмор большая тетя вера в себя видео падение тарзнака
42
Понравилось42
Новости партнёров
Куда эта жиробасина полезла?
Жопа тяжелая, руки слабые.
Эффектно ее крутануло, конечно