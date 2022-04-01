Головокружительное достижение: 8 оборотов в воздухе на батуте

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Парню, при помощи нескольких своих друзей, добавивших дополнительную раскачку, удалось выполнить рекордное сальто назад с 8 оборотами, прежде чем приземлиться.
Подросток считает, что он первый человек, который сделал восемь сальто назад за один прыжок на батуте.
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Метки: батут видео прыжки на батуте сальто
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