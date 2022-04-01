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Головокружительное достижение: 8 оборотов в воздухе на батуте

Головокружительное достижение: 8 оборотов в воздухе на батуте (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2022 08:35
Метки: батут   видео   прыжки на батуте   сальто   
189
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Парню, при помощи нескольких своих друзей, добавивших дополнительную раскачку, удалось выполнить рекордное сальто назад с 8 оборотами, прежде чем приземлиться.

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1  комментарий
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Cornho 23 минуты назад
Какое-то двоякое впечатление... С одной стороны - безусловно, это круто. А с другой, вот если бы что-то пошло не так, и парень воткнулся головой в землю, случайно улетев с батута, вся эта "группа поддержки" пошла бы как соучастники?
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