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Эффектное случайное сальто

Эффектное случайное сальто (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 12:06
Метки: Девушка   видео   неудача   падение   сальто   трюк   фейл   
273
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Девушка решила покататься с горки на доске и пожалела об этом. После неудачного трюка она сделала эффектное случайное сальто и полетела дальше вниз.

Хорошо пошла!

Хочется верить, что героиня ролика не получила переломов и отделалась лишь ссадинами и испугом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   видео   неудача   падение   сальто   трюк   фейл   
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3  комментария
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
чувствуется спортивная подготовка. другой бы как мешок полетел, а она пытается сальтуханами с пируэтам отделаться.
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8k
Hunson Abadeer 5 минут назад
нормально
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224
eutace 11 минут назад
как всегда постановка для тик-тока
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Mr.Adamson

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