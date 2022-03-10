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Девушка решила покататься с горки на доске и пожалела об этом. После неудачного трюка она сделала эффектное случайное сальто и полетела дальше вниз.
Хорошо пошла!
Хочется верить, что героиня ролика не получила переломов и отделалась лишь ссадинами и испугом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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