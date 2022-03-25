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Неудачный день юного баскетболиста

Неудачный день юного баскетболиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неудача   прикол   фейл   
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Подросток попытался достать застрявший на баскетбольном щите мяч, но сделал только хуже. Тройная неудача юного баскетболиста попала на видео.
Неудачная попытка достать застрявший баскетбольный мяч.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   неудача   прикол   фейл   
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1  комментарий
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Влад Чернов Час назад
да ладно .. еще трусы и майка есть )))))
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Alex Chebrikov

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