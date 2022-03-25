Неудачный день юного баскетболиста

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Подросток попытался достать застрявший на баскетбольном щите мяч, но сделал только хуже. Тройная неудача юного баскетболиста попала на видео.
Неудачная попытка достать застрявший баскетбольный мяч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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