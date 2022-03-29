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Мобильная СТО со всем необходимым оборудованием для ремонта авто

Мобильная СТО со всем необходимым оборудованием для ремонта авто (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 08:08
Сообщество : Автомир
Метки: СТО   автомобили   автосервис   видео   интересно   мобильный автосервис   
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Посмотрите на передвижной автосервис, который имеет всё необходимое для полноценной диагностики и ремонта автомобилей прямо под открытым небом.

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Метки: СТО   автомобили   автосервис   видео   интересно   мобильный автосервис   
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2  комментария
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22k
Влад 41 минуту назад
Чушь полная, только богатых лохов разводить и годиться.
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61k
Опиум для народа Час назад
А задирал так тачку, чтобы колесо подкачать? И каталка эта всё пузо закрывает. Короче подъехал, показал ключи, подкачал шину ,включил комп, побрызгал под капот. Вязанка дров- ремонт готов!
По факту нужен просто знающий специалист, даже без этой всей технологичной хрени.
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