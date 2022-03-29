Мобильная СТО со всем необходимым оборудованием для ремонта авто

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Посмотрите на передвижной автосервис, который имеет всё необходимое для полноценной диагностики и ремонта автомобилей прямо под открытым небом.
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По факту нужен просто знающий специалист, даже без этой всей технологичной хрени.