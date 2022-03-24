FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Новые цены на транспорт: что и сколько будет стоить (4 фото) Новые цены на транспорт: что и сколько будет стоить (4 фото) Мемы с котом, который каламбурит по полной Мемы с котом, который каламбурит по полной Необъяснимые технологии древних Необъяснимые технологии древних Конгениальные очевидности, упрощающие жизнь и быт Конгениальные очевидности, упрощающие жизнь и быт Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Решил заняться ЗОЖ, а на дворе 2022-й год Решил заняться ЗОЖ, а на дворе 2022-й год Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию Чубайс - всё. Политик уволился и покинул Россию 35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно другой мир 35 фото о жизни в Германии, которые доказывают, что это совершенно... Половой вопрос Половой вопрос Тонкий намёк кота Тонкий намёк кота Трогательная реакция бабушки на подаренного ей котёнка Трогательная реакция бабушки на подаренного ей котёнка С мира по нитке С мира по нитке 20 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы 20 ностальгических фото о том, как раньше выглядели дворы Огромное убежище бывшего приборного завода Огромное убежище бывшего приборного завода Страна, в которой можно путешествовать по времени Страна, в которой можно путешествовать по времени 6 любопытных фактов об удивительных животных 6 любопытных фактов об удивительных животных Спасение собаки, попавшей в беду Спасение собаки, попавшей в беду Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит" Пять малоизвестных фактов о фильме "Москва слезам не верит" С мира по нитке С мира по нитке
Главная > Видео 
Необычный тайник любителя пива

Необычный тайник любителя пива (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 08:41
Метки: видео   заначка   интересно   пиво   прикол   тайник   
568
1
1
Любитель пива продемонстрировал свою скромную заначку на чёрный день. Мужчина спрятал бутылки с любимым напитком на самом видном месте.
Оригинальная батина заначка.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: видео   заначка   интересно   пиво   прикол   тайник   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Victor Час назад
главное на зиму не забыть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Страна, в которой можно путешествовать по времени Страна, в которой можно путешествовать по времени Какие следы оставляют на снегу выдры и почему они выглядят именно так Какие следы оставляют на снегу выдры и почему они выглядят именно так Маленькая пивная трагедия Маленькая пивная трагедия Встреча двух велосипедистов на картах Google Встреча двух велосипедистов на картах Google Смельчак сделал "себяшку" с крокодилом Смельчак сделал "себяшку" с крокодилом Кошка продемонстрировала свою впечатляющую гибкость Кошка продемонстрировала свою впечатляющую гибкость
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1055350



Другие посты автора
Популярное
И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
1
58
И тут почернело в глазах: подборка жесточайшего юмора с пылу с жару
Жириновский находится в критическом состоянии
0
109
Жириновский находится в критическом состоянии
Набирающие популярность
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Страна, в которой можно путешествовать по времени
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хмельные истины
1
0

Лучшие демотиваторы
Здравствуйте, я ваша новая соседка
8
45

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#факты#подборка#Россия#Ynews#автомобили#Жизнь#США
#фото#Ватермарк#интересное#дтп#аварии#забавно#Разное#дети#драка#кот
#прикол#интересно#люди#СССР#собака#авто аварии#в мире#автомир#Приколы#Япония

На что жалуетесь?

Вернуться