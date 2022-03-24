Необычный тайник любителя пива

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Любитель пива продемонстрировал свою скромную заначку на чёрный день. Мужчина спрятал бутылки с любимым напитком на самом видном месте.
Оригинальная батина заначка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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