Кэти Перри была вынуждена заклеивать свои обтягивающие кожаные штаны на шоу «Американский идол»

1376
1
1
Живое выступление Кэти Перри с песней Teenage Dream быстро превратилось в для неё в кошмар, но 37-летняя певица восприняла происходящее с юмором. Посмотрите, как её обтягивающие кожаные штаны лопнули во время исполнения приседаний.
Невозмутимая Кэти, непревзойденный профессионал, быстро продемонстрировала новичкам этого сезона, что шоу должно продолжаться всегда. Помощники принялись заклеивать дыру в её штанах какой-то жёлтой клейкой лентой. Кэти оставалась в этих заклеенных лентой брюках до конца двухчасового эпизода.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Типичный Саня, который постоянно попадает в неприятности
- "Чихалити": парень не вовремя чихнул и задел девушку
- Неловко вышло: неудачное поздравление с 8 марта
- Встреча двух велосипедистов на картах Google
- Потревоженные крокодилы помешали планам сородича
Метки: Кэти Перри видео неудача пеыица прикол штаны щоу-бизнес
12
Понравилось12
Новости партнёров
Если хотите блеснуть то говорите "порвёт на британский флаг".