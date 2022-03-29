FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5646 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Кэти Перри была вынуждена заклеивать свои обтягивающие кожаные штаны на шоу «Американский идол»

Кэти Перри была вынуждена заклеивать свои обтягивающие кожаные штаны на шоу «Американский идол» (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 07:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кэти Перри   видео   неудача   пеыица   прикол   штаны   щоу-бизнес   
1376
1
1
Живое выступление Кэти Перри с песней Teenage Dream быстро превратилось в для неё в кошмар, но 37-летняя певица восприняла происходящее с юмором. Посмотрите, как её обтягивающие кожаные штаны лопнули во время исполнения приседаний.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Кэти Перри   видео   неудача   пеыица   прикол   штаны   щоу-бизнес   
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
702
Шурман 2 часа назад
Есть видео без цензуры ?:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Frank Borman 20 минут назад
А не надо было жрать гороховый суп перед выступлением. Крепко пукнула, и штаны не выдержали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сергей ремизов 37 минут назад
Тема не раскрыта полностью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 2 часа назад
Фейк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Профессионалы не выходят на выступления в штанах, которые рвутся на заднице
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
докладчик в угол 2 часа назад
Надо меньше пердеть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Ваня 2 часа назад
да хрен с ней русофобкой, пусть хоть всю жопу порвет себе!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
0
75
О чём не любят вспоминать освобождённые от немцев поляки
Тем временем о благородных каперах в России
1
86
Тем временем о благородных каперах в России
Доллар меньше 100 рублей. Что будет дальше с курсом и валютной наличностью
Доллар меньше 100 рублей. Что будет дальше с курсом и валютной наличностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А так можно было?
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#картинки#факты#фотографии#подборка#Еда#Девушка#красота#кино
#Юмор#история#люди#животные#шоу бизнес#аварии#забавно#интересное#Рецепт#Китай
#Россия#интересно#Приколы#СССР#страна#дтп#Ynews#Украина#знаменитости#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться