Потревоженные крокодилы помешали планам сородича

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Обитатель крокодиловой фермы попытался поймать рыбу, брошенную в вольер одним из смотрителей. Однако другие крокодилы помешали его планам.
Не дали спокойно поесть
Крокодил проложил свой путь буквально по головам сородичей. Хищники не поняли этот "манёвр" и устремились в воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
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