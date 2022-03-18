FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11788 постов • 1301 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Потревоженные крокодилы помешали планам сородича

Потревоженные крокодилы помешали планам сородича (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2022 12:47
Сообщество : Животные
Метки: ватермарк   видео   животные   крокодил   неудача   прикол   рыба   
570
1
1
Обитатель крокодиловой фермы попытался поймать рыбу, брошенную в вольер одним из смотрителей. Однако другие крокодилы помешали его планам.

Не дали спокойно поесть

Крокодил проложил свой путь буквально по головам сородичей. Хищники не поняли этот "манёвр" и устремились в воду.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: ватермарк   видео   животные   крокодил   неудача   прикол   рыба   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
787
Copycat 2 часа назад
Когда в баре ты собрался ещё накатить, но твои друзья настроены уже ехать по домам и настаивают что и тебе хватит и пора тоже ехать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Васильевна 2 часа назад
Цирк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Особая служба перевозки котят Особая служба перевозки котят Кошка "порадовала" хозяйку мышью Кошка "порадовала" хозяйку мышью Заботливый кот решил помочь хозяйке Заботливый кот решил помочь хозяйке Кот готов к летнему сезону Кот готов к летнему сезону Преступление и наказание Преступление и наказание
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

606820



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
1
77
«Затерянные в истории»: 35 фото, которые проливают свет на прошлое
Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь
2
76
Как Николай Носов в «Незнайке на Луне» предсказал нашу сегодняшнюю жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у Абрамовича долги за аренду
0
17
Богатые тоже плачут: миллиардеру Фридману из-за санкций нечем платить уборщице, а у...
Panoz Roadster — Европейский спорткар по-американски
0
1
Panoz Roadster — Европейский спорткар по-американски
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#ватермарк#люди#Ynews#автомобили#автомир#дтп#рыбалка#аварии
#интересно#прикол#факты#подборка#картинки#Приколы#Украина#Еда#фотографии#знаменитости
#Юмор#история#интересное#кино#Россия#шоу бизнес#США#комментарии#санкции#коты

На что жалуетесь?

Вернуться