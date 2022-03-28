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Девушка установила рекорд по количеству куриных наггетсов, съеденных за одну минуту

Девушка установила рекорд по количеству куриных наггетсов, съеденных за одну минуту (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 09:35
Метки: видео% рекорд   курица   наггетсы   рекорд Гиннесса   
348
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Жительница Великобритании Лия Шуткевер съела 352 грамма (эквивалент коробки из 19 наггетсов) закуски McDonalds за шестьдесят секунд, чтобы установить мировой рекорд Гиннеса!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео% рекорд   курица   наггетсы   рекорд Гиннесса   
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17  комментариев
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23k
Андрей 3 часа назад
И зачем нам это знать?
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5k
ПЕТР Минуту назад
Вот если бы она мешок сырой картошки слупила...
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1k
Andy 7 минут назад
Не дай Бог такую пригласить на свидание в кафешку, не зная о ее способностях
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4k
Тупняк Полчаса назад
Всего? Это вызов!!!
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677
Motorola Полчаса назад
Свинья ёпты ...
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5k
Чётенький 37 минут назад
Национальные пендосские идиотские соревнования на поедание чтего либо.
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29k
АнтонПолднев 40 минут назад
А сверху в посте на Оскар ругались. Вот где шоу фриков...
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809
ezh28 2 часа назад
Еб@ть сука невъебенн@е достижение ТП
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Она горло себе не поцарапала?
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5k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Вот это да!!!!
И как я жил без этой информации?
--
Нужно срочно снять фильм об этом.
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19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Книгу рекордов Гинесса пора переименовывать в "Перепись идиотов"...
более 95% рекордов в ней поставлены по таким "дисциплинам", которые нормальные люди даже не подумают повторять, не то чтобы рекорды ставить..
Примеры рекордов:
Ашрита Фурман разбил 80 яиц себе об голову
Пушкар Непал ударил себя по голове 134 раза в минуту
Рой Кирби получил удар ногой в пах силой в 500 килограмм
Робин Барабек съел 18 велосипедов
Кевин Шелли пробил головой 46 туалетных сидений
Эдд Чайна прикрутил колесики к офисному столу и разогнал его до до 140 км/ч
Витторио Инносенте проехал на велосипеде с аквалангом под водой на глубине 66,5 метров.
Дмитрий Кинкладзе 10 минут продержал на своих ушах вес в 48 килограммов
Эдд Чайна разогнал унитаз до 68 км/ч
и многое другое
----
Это кастинг в психбольницу, а не Книга рекордов.
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39k
Лесли 🥰 2 часа назад
Это она не знает нашего Серегу Кишкоблуда))) Он жрет также как она, не жует, а глотает. Видно же, что она не жует совсем. Как утка с прямой кишкой)))
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Примерно также котлеты ел на студенческой кухне в общаге, пока хозяин где-то ходит.
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187
Мицелий Грибов 2 часа назад
лучше бы бездомных зверей покормили этими нагетсами
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1k
Пошляк Стебаныч 2 часа назад
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29k
Е-Лена 3 часа назад
Каннибализмус! (голосом Шварца)
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Weber

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