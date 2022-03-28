Девушка установила рекорд по количеству куриных наггетсов, съеденных за одну минуту

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Жительница Великобритании Лия Шуткевер съела 352 грамма (эквивалент коробки из 19 наггетсов) закуски McDonalds за шестьдесят секунд, чтобы установить мировой рекорд Гиннеса!
Но Лия Шуткевер недаром является профессиональным едоком на скорость и может похвастаться несколькими мировыми рекордами. Она поглотила 352 грамма курицы не просто так, а всего лишь за одну минуту, обойдя предыдущую рекордсменку Нелу Зиссер на 54 грамма.
Рекордсменка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, призналась, что гордится достижением, хотя и несколько разочарована тем, что последний наггетс так и остался в миске.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И как я жил без этой информации?
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Нужно срочно снять фильм об этом.
более 95% рекордов в ней поставлены по таким "дисциплинам", которые нормальные люди даже не подумают повторять, не то чтобы рекорды ставить..
Примеры рекордов:
Ашрита Фурман разбил 80 яиц себе об голову
Пушкар Непал ударил себя по голове 134 раза в минуту
Рой Кирби получил удар ногой в пах силой в 500 килограмм
Робин Барабек съел 18 велосипедов
Кевин Шелли пробил головой 46 туалетных сидений
Эдд Чайна прикрутил колесики к офисному столу и разогнал его до до 140 км/ч
Витторио Инносенте проехал на велосипеде с аквалангом под водой на глубине 66,5 метров.
Дмитрий Кинкладзе 10 минут продержал на своих ушах вес в 48 килограммов
Эдд Чайна разогнал унитаз до 68 км/ч
и многое другое
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Это кастинг в психбольницу, а не Книга рекордов.