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Курица не оставила ястребу шансов на спасение

Курица не оставила ястребу шансов на спасение (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 10:24
Сообщество : Животные
Метки: бой   видео   инцидент   курица   схватка   ферма   ястреб   
1753
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Ястреб связался с курицей и вскоре поплатился за это. Переполох на ферме попал на видео.
Курица (или петух?) страшна в гневе.

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Метки: бой   видео   инцидент   курица   схватка   ферма   ястреб   
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1k
Лёха 2 часа назад
Херасе ...
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422
Вадим В. Новоженов 3 минуты назад
Очуметь! Да, теперь лучше не обзывать "тупой курицей". Собака также хотела вписаться за своих))).
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6k
Валѣнтиныч 9 минут назад
Не знаю - кто считает курей травоядными... Дохлых мышей, крыс и прочее разбирают на раз. Держись подальше, а то и тебе достанется. Если кинуть отходы от селедки- можно не успеть убежать-затопчут. Короче, Хичкоковские "птицы" не очень то и фантастика.
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13k
Jearom 15 минут назад
судя по трепыханиям ястреба - он был сбит каким-то оружием. А попрыгать на полудохлом - это петухи могут, да...
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13k
Kost 19 минут назад
В детстве как то родители держали курей. Было три петуха, один гонял остальных, до смерти забивал. Отправился в суп.
Через время второй начал долбить самого хилого, прохода ему не давал, тоже пошел в суп.
Третий, забитый, через время омордатился, гонять не кого, на людей начал нападать. Со спины подкрадываться и бить шпорами. Мне помню так штаны порезал. Закончил супом, после того как на младшего брата (лет 5) напал и на лбу кожу распорол.
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6k
Валѣнтиныч 21 минуту назад
Какая, на хрен, курица ... Это петух который охраняет свой прайд-гарем-курятник. Если б он не затоптал агрессора, перевели бы его в евнухи.
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1k
elf3399 24 минуты назад
Он его с нуля растерзал или он ему раненый попался?
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Всё равно в суп.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
ВЧ.92574: Сами не летаем и другим не даём =)
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14k
Объект реальности 43 минуты назад
лютый петушара, даже собака решила не соваться под горячий клюв.
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2k
Сергей 46 минут назад
Вот что значит "заклевала" в прямом смысле слова!
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19k
Юрий Владимирович 47 минут назад
Видел как петух крупную крысу разносил на курином дворе, кошки были в ахере. Я сам был в шоке от такой жести. Он её и клювом, и лапами рвал.
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64k
Серпом по молоту. Час назад
C-500
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19k
SolomonA Час назад
Даже собаки охренели от такого поворота...
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22k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
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49k
doker Час назад
Вот на что способно "слабое" существо, если его "загнать в угол". И чаще всего - это бой "насмерть".
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61k
parallax Час назад
Цыплят защищала.
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428
Ямщик Час назад
Орёл, орёл... довы@бывался)))
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1k
azuver 2 часа назад
Разгневанный петух,сцуко опасный.
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9k
Клёст 2 часа назад
)Видимо в атаке промазал, но подняться в воздух не успел.
А поверхность это куриная вотчина! - сами в небо не лезут, и к себе не пускают))
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513k
АРОН 2 часа назад
Вот это крутотень!
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