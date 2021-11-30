Курица не оставила ястребу шансов на спасение

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Ястреб связался с курицей и вскоре поплатился за это. Переполох на ферме попал на видео.
Курица (или петух?) страшна в гневе.
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Через время второй начал долбить самого хилого, прохода ему не давал, тоже пошел в суп.
Третий, забитый, через время омордатился, гонять не кого, на людей начал нападать. Со спины подкрадываться и бить шпорами. Мне помню так штаны порезал. Закончил супом, после того как на младшего брата (лет 5) напал и на лбу кожу распорол.
А поверхность это куриная вотчина! - сами в небо не лезут, и к себе не пускают))