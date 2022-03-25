Брошенный хулиганом кирпич едва не упал на голову девушке

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В жилом комплексе «Чистое небо» в Санкт-Петербурге неизвестный сбросил кирпич с верхних этажей одного из домов. Проходившая в этот момент внизу девушка чудом избежала гибели. Второй день рождения жительницы Санкт-Петербурга попал на видео.
Девушке удалось остаться невредимой еще и благодаря стеклянному козырьку. Сейчас хулигана ищет полиция.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-какая ирония.)))