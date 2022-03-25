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Сообщество Жить в России 5956 постов • 847 подписчиков подписаться
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Брошенный хулиганом кирпич едва не упал на голову девушке

Брошенный хулиганом кирпич едва не упал на голову девушке (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2022 10:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   в мире   видео   кирпич   повезло   санкт-петербург   
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В жилом комплексе «Чистое небо» в Санкт-Петербурге неизвестный сбросил кирпич с верхних этажей одного из домов. Проходившая в этот момент внизу девушка чудом избежала гибели. Второй день рождения жительницы Санкт-Петербурга попал на видео.
Девушке удалось остаться невредимой еще и благодаря стеклянному козырьку. Сейчас хулигана ищет полиция.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   в мире   видео   кирпич   повезло   санкт-петербург   
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9  комментариев
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317
thefanofbeer Час назад
Это не хулиган, это преступник.
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leemur86 37 минут назад
Это не хулиган, это гастробайтеры так делают кладку облицовочным кирпичом. Беда многих новостроек.
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61k
Опиум для народа 43 минуты назад
-"В жилом комплексе «Чистое небо» в Санкт-Петербурге неизвестный сбросил кирпич"-
-какая ирония.)))
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44k
Элек Мек 59 минут назад
Это не 213 УК РФ,это 105 статья.
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6k
workmen77 Час назад
Ст. 105 УК РФ - покушение на убийство
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40k
Франц Лефорт Час назад
Интересно,а что поднял мальчик в красной куртке? Да ещё и огляделся.....
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251
1izbrain 37 минут назад
Как будто бур для перфа
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16k
Топпер Харли Час назад
Так то это покушение на жизнь, стрелок явно прицельно кидал.
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Alex Chebrikov

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