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Женщина поймала змею голыми руками

Женщина поймала змею голыми руками (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   в мире   видео   животные   змея   повезло   
478
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Жительница Бразилии увидела выползшую на дорогу змею и решила сделать доброе дело. Храбрая женщина хладнокровно схватила рептилию и отнесла в кусты. Спасение змеи попало на видео.
Такая и коня на скаку остановит!

Источник:

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Метки: Бразилия   в мире   видео   животные   змея   повезло   
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3  комментария
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Виктор Глущенко 2 часа назад
Хорошо стояла , жаль не долго . А так молодец.
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eutace Час назад
змея змею не трогает ))
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
хорошая реакция
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