Женщина поймала змею голыми руками

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Жительница Бразилии увидела выползшую на дорогу змею и решила сделать доброе дело. Храбрая женщина хладнокровно схватила рептилию и отнесла в кусты. Спасение змеи попало на видео.
Такая и коня на скаку остановит!
Источник:
АНТИФИШКИ
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