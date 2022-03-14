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Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля

Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 марта 2022 08:12
Сообщество : Автомир
Метки: в мире   видео   дети   люди   мальчик   мексика   повезло   
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В мексиканском городе Пуэбле мальчик едва не вывалился из движущегося автомобиля на оживлённой дороге. Дверь машины, в которой он находился, внезапно распахнулась.
Автор видео поспешил ребёнку на помощь. Мальчик зацепился своими руками за дверь и чудом не пострадал.

Источник:

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Метки: в мире   видео   дети   люди   мальчик   мексика   повезло   
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