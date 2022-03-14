Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля

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В мексиканском городе Пуэбле мальчик едва не вывалился из движущегося автомобиля на оживлённой дороге. Дверь машины, в которой он находился, внезапно распахнулась.
Автор видео поспешил ребёнку на помощь. Мальчик зацепился своими руками за дверь и чудом не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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