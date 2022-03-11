Котики захватили кровать хозяйки

136
1
1
Профессиональный заводчик кошек породы Мейн-кун опубликовала в сети забавное видео с большим количеством котят. Маленькие сорванцы захватили кровать женщины и оставили для нее лишь небольшой свободный кусок
Кому-то придётся спать на полу
Котики проснулись, но спешили покидать кровать заводчицы.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Весёлый диалог кошки и хозяйки
- Система "Антикот"
- Гуляющий по крыше кот перехитрил своего конкурента
- Эх, прокачу: пёс донёс котёнка до дома
- Озорники: кот и дедушка подшучивают друг над другом
18
Понравилось18