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Сообщество Без кота и жизнь не та 1184 поста • 421 подписчик подписаться
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Котики захватили кровать хозяйки

Котики захватили кровать хозяйки (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2022 11:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   коты   кровать   прикол   хозяйка   
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Профессиональный заводчик кошек породы Мейн-кун опубликовала в сети забавное видео с большим количеством котят. Маленькие сорванцы захватили кровать женщины и оставили для нее лишь небольшой свободный кусок

Кому-то придётся спать на полу

Котики проснулись, но спешили покидать кровать заводчицы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   животные   коты   кровать   прикол   хозяйка   
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2  комментария
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6k
Максим 54 минуты назад
КОнечно же люблю животных! Но страшно представить какой "запах" в доме.
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3k
Babangdida 49 минут назад
Обрызгать кровать маслом лаванды не пробывала?
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Себастьян Перейра

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