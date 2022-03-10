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Проверь свой уровень физической подготовки

Проверь свой уровень физической подготовки (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 10:39
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Физкультура   видео   интересно   тест   
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Короткий армейский тест, который, по словам мужчины, поможет проверить уровень физической подготовленности. Тест состоит всего из четырёх упражнений.

Сможете выполнить?

Обратите внимание, что необходимо уложиться в одну минуту.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   Физкультура   видео   интересно   тест   
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4  комментария
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9k
Клёст Час назад
Градация, простите, по возрастным категориям предусмотрена?)
Или только два варианта: бойцы и гавно?))
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11k
Mike Час назад
на третьем кувырочке стошнило(
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