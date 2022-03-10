Проверь свой уровень физической подготовки

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Короткий армейский тест, который, по словам мужчины, поможет проверить уровень физической подготовленности. Тест состоит всего из четырёх упражнений.
Сможете выполнить?
Обратите внимание, что необходимо уложиться в одну минуту.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт Физкультура видео интересно тест
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Или только два варианта: бойцы и гавно?))